Силы ПВО уничтожили более 15 БПЛА ВСУ над Воронежской областью за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за прошедшую ночь уничтожили не менее 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области.
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