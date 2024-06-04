Сенаторы поддержали поправки о списании средств по интернет-подпискам

На заседании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности сенаторы рассмотрели новые изменения в законодательство РФ, касающиеся списания средств за оплату цифровых подписок со счетов потребителей.
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