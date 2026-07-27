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ДТП в Каменском районе Пензенской области унесло жизни двух человек

ДТП в Каменском районе Пензенской области унесло жизни двух человек

В Каменском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА «ПензаПресс» в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась 26 июля в 18:30 на 213-м километре автодороги «Тамбов – Пенза».

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