ДТП в Каменском районе Пензенской области унесло жизни двух человек

В Каменском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА «ПензаПресс» в региональном управлении Госавтоинспекции, авария случилась 26 июля в 18:30 на 213-м километре автодороги «Тамбов – Пенза».
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