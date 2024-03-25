Россиянам назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»

В Минцифры назвали способы защитить аккаунт на портале «Госуслуги» от злоумышленников. В посте, опубликованном в Telegram, представители ведомства посоветовали россиянам придумать сложный пароль, подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии