Россиянам назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»

В Минцифры назвали способы защитить аккаунт на портале «Госуслуги» от злоумышленников. В посте, опубликованном в Telegram, представители ведомства посоветовали россиянам придумать сложный пароль, подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.