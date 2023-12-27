Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Е Ва
    "вот этим порождением пугачевской тусовки"!!! ну и филя насмешил: попал случайно, а оделся как...ну так оделся случай...Веером пошли изви...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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  • Борис Выдрин
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Обнаруживший виллу тещи Зеленского египетский журналист найден мертвым

Обнаруживший виллу тещи Зеленского египетский журналист найден мертвым

Мохаммед Аль-Алави, известный египетский журналист, был обнаружен мертвым в Хургаде. Отмечается, что он погиб при странных обстоятельствах.

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