5 навыков актерского мастерства, которые пригодятся каждому ребенку

Туа узнала у режиссера и педагога о пользе уроков сценического искусства. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить режиссер, арт-директор Национального Фестиваля и Премии «Музыкальное сердце театра», актриса, педагог Российской академии музыки им.