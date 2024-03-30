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Следком завершил расследование дела о финансовой пирамиде на 2,8 млрд руб.

Следком завершил расследование дела о финансовой пирамиде на 2,8 млрд руб.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о финансовой пирамиде. Обвинение выдвинуто пяти участникам преступного сообщества, причинившим ущерб гражданам на сумму более 2,8 млрд рублей.

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