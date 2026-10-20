Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2026 года отловили 589 кошек и собак. Из них 537 уже прошли стерилизацию, вакцинации и возвращены в привычные места обитания.
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