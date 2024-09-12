СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Что самое интересное - за несколько лет до майдана судьбу Бандерины предсказал инок Иона. И оказался Кассандрой, кото...Роджерс: Нуланд и...
  • Одиссей
    а как аффтар  их ласково назвал!! Юные диверсанты!!! Без малого - пионеры-герои!!! Да малолетние подонки!!!! И, дейст...Юные диверсанты п...
  • Владимир Акулов
    Раньше  для  диверсий  в  тылу  противника  надо  было  закидывать  на  парашютах  специально  подготовленных  диверс...Юные диверсанты п...

Дракон и Медведь, возможен ли союз?

Дракон и Медведь, возможен ли союз?

Виктор Анисимов  Сейчас идёт много разговоров о возможном заключении военно - политического союза между Россией и Китаем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Поднимать свою экономику и быть самодостаточной страной. Всё для этого у нас есть. Кроме финансового суверенитета. Высокая процентная ставка Центробанка исключает наше промышленное развитие. Пока не выведем центробанк из подчинения МВФ - развитие промышленности невозможно. В Китае максимальная ставка 5 %, а у нас под 20%! Какое развитие и инвестиции в производство при такой ставке Центробанка?
Ответить
17 час.
Надежда
Некоторым кажется, что Китай продолжает движение к коммунизму. Но нет, там давно уже такой же дикий капитализм, как на западе и расслоение общества на ОЧЕНЬ богатых и ОЧЕНЬ бедных(даже нищих)! Единственное отличие - Мао за годы своего правления приучил народ к строгой дисциплине, они до сих пор ходят строем! Особенно это заметно, когда видишь группу туристов из Китая) Мы как-то плыли из Хельсинки в Стокгольм на пароме и наблюдали как вся группа китайцев вставала в очередь в ресторане и сметала все блюда со &quot;шведского стола&quot;!)☺️
Ответить
11 час.
Пульхерия Djem
Слишком категорично.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх