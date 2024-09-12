Дракон и Медведь, возможен ли союз?

Поднимать свою экономику и быть самодостаточной страной. Всё для этого у нас есть. Кроме финансового суверенитета. Высокая процентная ставка Центробанка исключает наше промышленное развитие. Пока не выведем центробанк из подчинения МВФ - развитие промышленности невозможно. В Китае максимальная ставка 5 %, а у нас под 20%! Какое развитие и инвестиции в производство при такой ставке Центробанка?

Надежда

Некоторым кажется, что Китай продолжает движение к коммунизму. Но нет, там давно уже такой же дикий капитализм, как на западе и расслоение общества на ОЧЕНЬ богатых и ОЧЕНЬ бедных(даже нищих)! Единственное отличие - Мао за годы своего правления приучил народ к строгой дисциплине, они до сих пор ходят строем! Особенно это заметно, когда видишь группу туристов из Китая) Мы как-то плыли из Хельсинки в Стокгольм на пароме и наблюдали как вся группа китайцев вставала в очередь в ресторане и сметала все блюда со "шведского стола"!)☺️