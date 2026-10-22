На железнодорожный транспорт в 2027–2029 годах планируют направить 551 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Константин Пашков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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