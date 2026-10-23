В Петербурге расследуют уголовное дело после похищения 12-летнего школьника. Мальчика силой посадили в серый Renault Logan возле магазина на Купчинской улице и увезли.
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