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Киев вторую ночь подряд основной массой беспилотников атакует Ростовскую область

Киев вторую ночь подряд основной массой беспилотников атакует Ростовскую область Киевская хунта вторую ночь подряд выбирает Ростовскую область основной для нанесения ударов беспилотниками самолетного типа.

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