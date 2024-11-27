Киев вторую ночь подряд основной массой беспилотников атакует Ростовскую область Киевская хунта вторую ночь подряд выбирает Ростовскую область основной для нанесения ударов беспилотниками самолетного типа.
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Киев вторую ночь подряд основной массой беспилотников атакует Ростовскую область Киевская хунта вторую ночь подряд выбирает Ростовскую область основной для нанесения ударов беспилотниками самолетного типа.
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