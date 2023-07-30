Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ назвал флот нерушимым стражем рубежей России

Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ.
Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ.
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