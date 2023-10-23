ЦПВС: израильские истребители 22 октября ударили по аэропортам Дамаска и Алеппо

Удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске 22 октября нанесли три истребителя F-15 и четыре F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря, заявил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.