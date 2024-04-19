Дроны спецназа поддерживают наступление у Часов Яра (ВИДЕО)

Дроны спецназа поддерживают наступление Армии России в районе Часов Яра. Операторы БПЛА из 58-й отдельной бригады спецназначения точными сбросами уничтожают блиндажи, эвакуационные группы и укрытия боевиков.
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