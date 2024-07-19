В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о серии мошенничеств при продаже автомобилей и комплектующих

Преступления 34-летний подсудимый совершил в период с декабря 2020 года по конец октября 2023 года. В ходе следствия установлено, что к злоумышленнику обращались люди с просьбами о приобретении подержанных иномарок или комплектующих к транспортным средствам за рубежом.