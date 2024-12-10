Министр Мурашко объявил о создании новой вакцинной платформы

Центр Гамалеи разработал новую платформу для создания вакцин от различных инфекций. На ее базе была изготовлена вакцина "Гам-VLP-мультивак" против коронавируса, о чем сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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