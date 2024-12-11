«А вышел к Херсону»: Европейский экспедиционный корпус готов оборонять днепровские кручи

Алексей Рамм 10 декаюря 2024 г., 17:00 Ввод на Украину английских и французских войск отрабатывался еще до начала специальной военной операции На прошлой неделе информационное агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что европейские страны уже ведут консультации о возможности разместить свои военные контингенты на Украине.