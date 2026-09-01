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Царьград

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Financial Times: мир понесет до $450 млрд убытков от климата

Financial Times: мир понесет до $450 млрд убытков от климата

Вероятные убытки от климатических изменений в мире могут достигать $450 млрд в ближайшие годы. Согласно Verisk Analytics, до 62% ущерба остается незастрахованным.

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