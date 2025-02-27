Экономист Степанычева: килограмм шоколада к 8 марта подорожает

К 8 марта 1 кг шоколада в России подорожает до 1,4% по сравнению с февральскими показателями, спрогнозировала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета "Синергия" Елена Степанычева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии