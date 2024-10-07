Если эту диаспору копнуть из Москвы, то там столько уголовных дел получится, что план по ним на год вперёд будет выполнен

Надо не копать под диаспоры, а выжигать их.

Геннадий Гудков

... фашист? зачем такие крайности ... достаточно сажать на кол, как в былые времена - при царе-батюшке Иоанне Грозном!.. вот были времена... на кол и ни каких диаспор!... вот бы А.Батт возрадовался!..