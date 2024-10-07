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Если эту диаспору копнуть из Москвы, то там столько уголовных дел получится, что план по ним на год вперёд будет выполнен

Если эту диаспору копнуть из Москвы, то там столько уголовных дел получится, что план по ним на год вперёд будет выполнен

Азербайджанская диаспора начала травить силовика. Он ответил: "На колени я перед вами не встану" freepik.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Надо не копать под диаспоры, а выжигать их.
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2 час.
Геннадий Гудков
... фашист? зачем такие крайности ... достаточно сажать на кол, как в былые времена - при царе-батюшке Иоанне Грозном!.. вот были времена... на кол и ни каких диаспор!... вот бы А.Батт возрадовался!..
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2 час.
лл
лина любимцева
Это НЕ диаспоры (любые), а ОПГ.
Ответить
2 час.

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