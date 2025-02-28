Синоптики прогнозируют, что март в Омской области будет теплее обычного. Снег в регионе начнет таять уже на ближайших выходных.
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Синоптики прогнозируют, что март в Омской области будет теплее обычного. Снег в регионе начнет таять уже на ближайших выходных.