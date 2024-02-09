«Пощекотавшую» «Родину-мать» блогера из Самары обвинили в реабилитации нацизма

В одном из московских аэропортов задержали объявленную в розыск 23-летнюю жительницу Самары. Она проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК России по Волгоградской области.
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