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«Пощекотавшую» «Родину-мать» блогера из Самары обвинили в реабилитации нацизма

«Пощекотавшую» «Родину-мать» блогера из Самары обвинили в реабилитации нацизма

В одном из московских аэропортов задержали объявленную в розыск 23-летнюю жительницу Самары. Она проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК России по Волгоградской области.

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