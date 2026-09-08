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Мнение: «Рано или поздно Украину поставят перед фактом необходимости мобилизации женщин», – Дмитрий Аграновский

Мнение: «Рано или поздно Украину поставят перед фактом необходимости мобилизации женщин», – Дмитрий Аграновский

В программе «Мнение» адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что в мобилизации женщин на Украине нет острой необходимости, но если Западу это будет нужно, граждан «спрашивать никто не будет».

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