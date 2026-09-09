Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ — FT

Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ, пишет FT. По данным издания, Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинском переговорном треке.