Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ — FT

Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ, пишет FT. По данным издания, Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинском переговорном треке.
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