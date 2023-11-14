Пиджак Жириновского продадут на аукционе за сотни тысяч рублей

Пиджак, который носил покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выставили на аукцион. Стартовая цена упомянутого предмета гардероба с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично, составляет 200 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии