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Царьград

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Эксперт Move.ru: цены на жилье в РФ продолжат плавный рост

Эксперт Move.ru: цены на жилье в РФ продолжат плавный рост

Цены на жилую недвижимость в России продолжат умеренно повышаться. Оснований ни для стремительного удорожания, ни для резкого падения стоимости квадратного метра в данный момент нет, заявил бизнес-директор классифайда Move.

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