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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локо» сорвался трансфер хавбека «Ульсана» Ли Дон Гена на сумму в 800 тысяч евро («Чемпионат»)

« Локомотив » был близок к покупке хавбека Ли Дон Гена  из « Ульсана » в последние дни трансферного окна.

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