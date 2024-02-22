Сотрудник орловского завода исполнил прямо в цеху зажигательный танец во время рок-концерта

Необычное мероприятие прошло на заводе «ГМС Ливгидромаш». В обеденный перерыв состоялся рок-концерт. Настроение заводчанам поднимали артисты, оттачивающие своё мастерство в культурно-спортивном комплексе АО «ГМС Ливгидромаш».
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