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Матвиенко: Запад готовил Украину к нападению, если бы не СВО, последствия для России были бы катастрофическими

Матвиенко: Запад готовил Украину к нападению, если бы не СВО, последствия для России были бы катастрофическими

Запад готовил Украину к нападению, если бы не специальная военная операция (СВО), последствия для России были бы катастрофическими.

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