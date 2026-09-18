Срочники в пожарной службе МЧС будут получать оклад в размере 2758 рублей в месяц

Это уравнивает выплаты с окладами призывников в других силовых структурах Правительство утвердило размер ежемесячного оклада для военнослужащих по призыву, которые служат в пожарных частях МЧС РФ, — он составит 2758 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.