Срочники в пожарной службе МЧС будут получать оклад в размере 2758 рублей в месяц

Это уравнивает выплаты с окладами призывников в других силовых структурах Правительство утвердило размер ежемесячного оклада для военнослужащих по призыву, которые служат в пожарных частях МЧС РФ, — он составит 2758 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
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