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Важным логистическим трендом наступившего 2023 года для России станет мультимодальность – то есть, когда для доставки грузов используется несколько видов транспорта

Важным логистическим трендом наступившего 2023 года для России станет мультимодальность – то есть, когда для доставки грузов используется несколько видов транспорта

Важным логистическим трендом наступившего 2023 года для России станет мультимодальность – то есть, когда для доставки грузов используется несколько видов транспорта.

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