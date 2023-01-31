Важным логистическим трендом наступившего 2023 года для России станет мультимодальность – то есть, когда для доставки грузов используется несколько видов транспорта.
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