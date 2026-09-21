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Мировые СМИ — о подводных дронах Китая, переговорах США и КНР и будущем НАТО

Мировые СМИ — о подводных дронах Китая, переговорах США и КНР и будущем НАТО

Китай строит предполагаемый корабль-носитель гигантских беспилотных подлодок, США и КНР запускают диалог по безопасности ИИ, а немецкий генерал Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО.

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