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ВСУ за сутки нанесли более 20 ударов БПЛА по объектам инфраструктуры Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли свыше 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в Энергодаре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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