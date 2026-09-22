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Израильская футбольная ассоциация обвинила тренера сборной Ирландии Хадльгримссона в лицемерии

Израильская футбольная ассоциация (IFA) обвинила главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона в «глупости, невежестве и лицемерии» после его слов о том, что ирландцы «играют против геноцида» в предстоящих матчах Лиги наций, сообщает ESPN.

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