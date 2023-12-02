Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тыс.
Красиво пошёл!
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Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ в клипе Лазарева.Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тыс.
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