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Живая Кубань

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Новороссийцам не хватает места на пляже. Широкая Балка «задыхается» от наплыва туристов

Новороссийцам не хватает места на пляже. Широкая Балка «задыхается» от наплыва туристов

Новороссийцам не хватает места на пляже. Широкая Балка «задыхается» от наплыва туристовШирокая Балка в Новороссийске стала невыносимой.

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