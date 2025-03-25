Меркачева заявила, что Ефремов заработал в колонии 10-15 тысяч рублей

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что у освобожденного по УДО актера Михаила Ефремова может быть на счету около 10-15 тысяч рублей, заработанных в колонии.
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