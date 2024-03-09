Вооружённые банды напали на правительственные здания в столице Гаити

Организованные преступные группировки, в основном связанные с наркокартелями, в некоторых государствах Латинской Америки и Карибского бассейна давно уже стали серьезной силой и угрозой национальной безопасности.
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