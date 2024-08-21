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Закон и Порядок

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Белоусов поздравил русских бойцов, освободивших Новгородское (Нью-Йорк)

Белоусов поздравил русских бойцов, освободивших Новгородское (Нью-Йорк)

21.08.2024 Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады.

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