Белоусов поздравил русских бойцов, освободивших Новгородское (Нью-Йорк)

21.08.2024 Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады.
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