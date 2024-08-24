В Бухаресте заявили о поддержке Украины

НАТО должен держать Россию как можно дальше от Румынии. Об этом заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, в программной речи на съезде в Бухаресте, передает ТАСС.
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