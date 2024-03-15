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В Германии назвали опасными для экономики планы Шольца увеличить оборонный бюджет до 3.5% ВВП

26 февраля <100 прочитали Уже несколько месяцев американские политики не могут договориться о сумме, которую нужно выделить для поддержания боеспособности украинской армии.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
Этого внука фашиста нужно срочно отстранит от власти, он мечтает о реванше за 2 мировую, но как всегда окажется в заложниках народ. Народы европы и америки так приведите в чувство своих руководителей танцующих под американскую и украинскую музыку, вы что не видите? потом будете силятся на плохое руководство. Так разберитесь с ними и скажите свое весское слово, а то молчите как рыбы и всегда вы ни при чем. Вы тоже участники этого шабаша раз вы молчите!!! Потом не говорите что вас не предупреждали. Нам ваши игры надоели. Кто же в европе выступил против войны?фермеры франции или польши или работники ж/д нет они все бастуют за свои животы!!!! кроме единиц.
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