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Британские учёные научились управлять настроением при помощи мозгового имплантата

Британские учёные научились управлять настроением при помощи мозгового имплантата

С его помощью врачи планируют лечить депрессию и нервные расстройства.Исследователи из Великобритании создали новый мозговой имплантат, который может значительно улучшить лечение разных психических болезней.

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