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Западу по поводу нацизма не стоит лицемерить

Западу по поводу нацизма не стоит лицемерить

Господа канадцы, да и вообще всякие западники, а на хрена вы вообще извиняетесь за нациста в канадском парламенте? Всё нормально ведь, ничего необычного не произошло.

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Комментарии
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Natalija Osminina
КоЗа был нацистским. И остается им. Ничего удивительного. Как ни прячь постыдные страницы Европы, Великобритании и  США с Канадой по помоши нацистской Германии - шила в мешке не утаишь. Все равно образуется прореха, из которой видна нацистская морда. Только морда эта хочет кушать. А Природа не предусмотрела возможности для её кормления. Пришло время попрощаться с нацизмом и особенно с &quot;мордами&quot;, которые его продвигают.
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