Западу по поводу нацизма не стоит лицемерить

Natalija Osminina

КоЗа был нацистским. И остается им. Ничего удивительного. Как ни прячь постыдные страницы Европы, Великобритании и США с Канадой по помоши нацистской Германии - шила в мешке не утаишь. Все равно образуется прореха, из которой видна нацистская морда. Только морда эта хочет кушать. А Природа не предусмотрела возможности для её кормления. Пришло время попрощаться с нацизмом и особенно с "мордами", которые его продвигают.