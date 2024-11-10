Зеленский не получит ATACMS – вместо них на Украину приедут ремонтники для F-16 и ПВО  Patriot

The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетном предоставлении ракетных комплексов ATACMS Украине в обход других заказчиков “Администрация Байдена стремится поставить в ближайшее время как можно больше оружия Украине после победы Трампа, опасаясь, что тот может сократить поставки как только станет президентом.