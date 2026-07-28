Игра в слова, от которой невозможно оторваться фото: Parents / MidjourneyУверены, что в играх в слова вы уже настоящий эксперт? Попробуем доказать обратное — предлагаем вам нашу любимую словесную головоломку, которая заставит вас по-настоящему задуматься — «Соты».