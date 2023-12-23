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Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о доставке перед Новым годом

Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о доставке перед Новым годом

Директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков 23 декабря рассказал, что одной из ключевых техник кибермошенников предновогодний период является рассылка на электронную почту фейковых писем якобы от служб доставки.

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