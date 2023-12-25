Как правильно встретить Новый год во время ретроградного Меркурия

Астрологи считают, что этот период влияет на многие сферы жизни, и советуют, как избежать проблемОбратное движение планеты, именуемое в астрологии ретроградным Меркурием, началось 13 декабря и продлится до первого дня 2024 года.
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