Овечкин заявил, что не будет делать татуировку в честь победы "Динамо" в РПЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Fonbet признался, что не готов делать татуировку в честь победы футбольного "Динамо" в чемпионате России, однако выразил готовность поучаствовать в чемпионском параде.