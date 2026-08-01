Овечкин заявил, что не будет делать татуировку в честь победы "Динамо" в РПЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Fonbet признался, что не готов делать татуировку в честь победы футбольного "Динамо" в чемпионате России, однако выразил готовность поучаствовать в чемпионском параде.
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