Русская весна
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Русская весна

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Подбитая украинская БМП вместо эвакуации раненого переехала его (ВИДЕО)

Подбитая украинская БМП вместо эвакуации раненого переехала его (ВИДЕО)

Подбитая украинская БМП вместо эвакуации раненого переехала его. Эвакуационная машина получила выстрел ПТУРа в башню, после чего механик-водитель на большой скорости развернулся и уехал, переехав «трёхсотого», которого нужно было эвакуировать.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Скоты......
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