Подбитая украинская БМП вместо эвакуации раненого переехала его (ВИДЕО)

Подбитая украинская БМП вместо эвакуации раненого переехала его. Эвакуационная машина получила выстрел ПТУРа в башню, после чего механик-водитель на большой скорости развернулся и уехал, переехав «трёхсотого», которого нужно было эвакуировать.